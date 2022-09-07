Куртуа о голе Азара «Селтику»: «Это был его шанс показать, что он готов проводить на поле больше времени»

Вратарь оценил победу над «Селтиком» (3:0) в чемпионов.

«Первый тайм был трудным, потому что это домашняя арена , и они серьезно атаковали. Я не думаю, что мы были в лучшей форме в самом начале.

Когда мы привыкли к высокому темпу матча, мы стали сильнее, и победа для нас заслуженная. Мы в хорошей физической форме как команда, и ребята, которые вышли на замену, сильно добавили».

О голе Азара

«Азар — потрясающий игрок. Как только он приноровился к скорости матча, он стал играть важную роль. Это был его шанс показать тренеру, что он готов проводить на поле больше времени и чаще выходить», – сказал Куртуа.

Азар снова улыбается: первый гол в ЛЧ за 650 дней (и первый за 5 лет с игры!)