Тен Хаг об обороне «МЮ»: «Вся команда защищается, это облегчает игру защитников. Соперникам сложно создавать голевые моменты»

Главный тренер прокомментировал игру команды в обороне.

Манкунианцы одержали три победы в трех последних матчах, в которых пропустили всего один мяч.

С играх с «Саутгемптоном» (1:0) и «Лестером» (1:0) команда не пропустила ни разу.

– Что вы думаете по поводу игры ваших защитников как индивидуально, так и коллективно?

– Я вижу, что коллективно защищается вся команда. Это облегчает действия защитников.

Защитники поддерживают друг друга, они все делают сообща, поэтому показывают хорошую игру. Соперникам сложно создавать голевые моменты. Это то, что мы видим сейчас на поле, – сказал Эрик тен Хаг.