«МЮ» за 15-20 млн фунтов продает Гарнера в «Эвертон». Клубы договорились

Теги Манчестер Юнайтед Эвертон премьер-лига Англия возможные трансферы Джеймс Гарнер Фабрицио Романо Футбол

«Манчестер Юнайтед» продает полузащитника Джеймса Гарнера в «Эвертон».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, клубы достигли полной договоренности о трансфере 21-летнего хавбека за 15-20 млн фунтов.

«Эвертон» обсуждает с игроком условия личного контракта. Окончательное решение по будущему примет сам Гарнер, так как интерес к нему проявляют еще несколько клубов. Несмотря на конкуренцию, «Эвертон» уверен, что подпишет хавбека.

В прошлом сезоне Гарнер играл за «Ноттингем Форест» на правах аренды. Его статистика доступна здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные