«МЮ» за 15-20 млн фунтов продает Гарнера в «Эвертон». Клубы договорились

«Манчестер Юнайтед» продает полузащитника Джеймса Гарнера в «Эвертон».
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, клубы достигли полной договоренности о трансфере 21-летнего хавбека за 15-20 млн фунтов.
«Эвертон» обсуждает с игроком условия личного контракта. Окончательное решение по будущему примет сам Гарнер, так как интерес к нему проявляют еще несколько клубов. Несмотря на конкуренцию, «Эвертон» уверен, что подпишет хавбека.
В прошлом сезоне Гарнер играл за «Ноттингем Форест» на правах аренды. Его статистика доступна здесь.