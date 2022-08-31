«МЮ» за 15-20 млн фунтов продает Гарнера в «Эвертон». Клубы договорились

продает полузащитника в .

Как сообщает журналист , клубы достигли полной договоренности о трансфере 21-летнего хавбека за 15-20 млн фунтов.

«Эвертон» обсуждает с игроком условия личного контракта. Окончательное решение по будущему примет сам Гарнер, так как интерес к нему проявляют еще несколько клубов. Несмотря на конкуренцию, «Эвертон» уверен, что подпишет хавбека.

В прошлом сезоне Гарнер играл за «Ноттингем Форест» на правах аренды. Его статистика доступна здесь.