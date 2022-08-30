Зиньковский хочет сыграть за «Спартак» в ЛЧ: «Хочется выйти на поле и услышать гимн. Это космос для любого футболиста»

Антон Зиньковский рассказал о мечте сыграть за «Спартак» в Лиге чемпионов.

– Сейчас продолжаешь следить за европейским футболом?

– Мало что показывают, поэтому включаю только обзоры ведущих клубов из топ-чемпионатов.

– Переход в «Спартак» – это обычно еще и возможность показать себя в Европе. Сильно переживаешь, что в данный момент это невозможно?

– Конечно, я надеялся, что ситуация изменится. Ведь «Спартак» в прошлом сезоне выиграл Кубок, а это дает прямую путевку в группу Лиги Европы. Хочется выйти на поле и услышать гимн. Особенно Лиги чемпионов! Для любого футболиста это космос.

Я следил за играми в в прошлом сезоне, в том числе и из-за Наиля [Умярова]. Иногда мы в «Крыльях» даже совместные просмотры устраивали. Команда показала крутой результат!

– А какого результата в «Спартаке» хочешь добиться ты?

– Сезон только начался, поэтому у нас у всех одна цель: выигрывать в каждом матче и набирать как можно больше очков. А в личном плане хочу помогать команде забитыми мячами и голевыми передачами. Думаю, этого от меня и ждут, поэтому в «Спартак» и пригласили, – сказал полузащитник.