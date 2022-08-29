Лестер Сити — Манчестер Юнайтед прогноз на матч 1 сентября АПЛ, прогноз на футбольный матч

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Команды начали сезон одна ужаснее другой. Ни «Лестер», ни «Манчестер Юнайтед» никак не рассчитывали оказаться после стартовых туров внизу турнирной таблицы. Но положение «лис» хотя бы можно как-то объяснить. Трансферное окно продолжается, а самих трансферов у команды практически нет, не считая игроков, возвратившихся из аренды и тут же туда отправленных. 

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На «Манчестер Юнайтед», как обычно, болельщики возлагали огромные надежды, как и перед каждым сезоном: новый тренер, новые игроки, но механизм пока не отлажен, ломается, а времени на починку нет совершенно. Первенство английской Премьер-лиги все больше набирает обороты. В очном поединке очки нужны каждой из команд, а «Лестеру» уже вообще некуда отступать, команда находится в зоне вылета. Матч состоится на стадионе Кинг Пауэр, начало в 22:00 по московскому времени.

«Лестер Сити»

В прошлом сезоне «Лестеру» совсем немного не хватило, чтобы подняться на седьмую строчку и принять участие в еврокубках, хотя до этого три года подряд команда занимала место в ведущей шестерке команд. Конечно, болельщики продолжают мечтать о повторении сезона 2015-2016 годов, когда совершенно неожиданно для всех «лисы» смогли стать чемпионами. Но все эти годы конкуренция только усиливается и даже в зону еврокубков попасть невероятно сложно. К тому же тенденция на старте чемпионата у «Лестера» складывается далеко не радужная.

Открывали сезон подопечные Брендана Роджерса на своем поле матчем с «Брентфордом» и превзошли гостей по всем показателям, до 86-й минуты выигрывали, но пропустили мяч в свои ворота, в итоге ничья 2 : 2. Во втором туре последовал выезд в Лондон и игра с «Арсеналом», который набрал великолепную форму. «Лисы» оказали сопротивление «канонирам», но его оказалось недостаточно даже для ничьей, уверенная победа хозяев 4 : 2. В третьем туре болельщики на Кинг Пауэр ждали, наконец первой победы от своих любимцев. В гости пожаловал «Саутгемптон». Джеймс Мэддисон даже открыл счет во втором тайме, на что «святые» ответили двумя — поражение 1 : 2.

Отдушиной стала победа в гостях в рамках второго раунда Кубка Лиги над командой Лиги 2 «Стокпорт Каунти», но лишь в серии пенальти 0 : 0 (3 : 1). Выезд в Лондон в минувшие выходные и игра с «Челси» прордолжили череду поражений в чемпионате. При большом игровом преимуществе «лисы» уступили 1 : 2. Теперь предстоит принять на своем стадионе «Манчестер Юнайтед» и в случае поражения есть большой риск застрять на дне турнирной таблицы. В связи с этим стоит ожидать от парней Брендана Роджерса упорного сопротивления и игры на победу.

«Манчестер Юнайтед»

Когда в прошлом году Эрик тен Хааг подписал контракт с «Манчестер Юнайтед» вряд ли кто-то ожидал, что старт сезона для команды и ее болельщиков станет ушатом холодной воды. В первом домашнем матче с «Брайтоном» сразу поражение 1 : 2. Вроде, и владели хозяева мячом больше и по ударам в створ ворот превзошли гостей, но счет на табло. Однако самое главное, у манкунианцев отсутствовали в игре какие-то идеи. Весь первый тайм какой-то сплошной мрак. Недоумевали все, но решили списать на первую игру под руководством нового тренера, случилось и ладно.

Но затем последовала вторая игра в гостях с «Брентфордом» и оттуда и вовсе привезли 0 : 4. Причем какие-то глупые ошибки допускали вратарь де Хеа, Кристиан Эриксен. Показалось, команда вовсе неуправляема. Два тура, ноль очков и 1 – 6 разница мячей. И началось. Тот ли это тренер, который нужен МЮ, зачем он привел с собой дорогостоящего защитника Лисандро Мартинеса и т.д. К тому же третий тур не сулил ничего хорошего, в гости к «Юнайтед» приехал «Ливерпуль» Юргена Клоппа. Но как это часто бывает, когда отступать уже некуда, хозяева выдали свой лучший футбол в первых турах и обыграли принципиального соперника 2 : 1. Не беда, что гости превзошли хозяев по многим показателям, счет опять-таки на табло.

Как раз в преддверии матча с «Ливерпулем» руководство МЮ объявило еще об одном трансфере. Из мадридского «Реала» пришел опорный полузащитник Каземиро. Он явно усилит команду, но вопрос в сумме, за него заплачено свыше 70 миллионов евро. Многие считают, что такая цена за бразильца неадекватна. В предыдущем туре «Манчестер Юнайтед» играл в гостях с «Саутгемптоном» и благодаря голу Буруну Фернандеша во втором тайме одержал победу 1 : 0. Кажется, жизнь потихоньку налаживается.

Прогноз на матч «Лестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»

Более ста лет насчитывает история встреч «Лестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», а началось все в 1894 году в рамках Чемпионшипа. С тех пор соперники сыграли 135 раз. Преимущество на стороне манкунианцев — 68 побед, «лисы» побеждали 36 раз и в 31 случае была зафиксирована ничья. Времена когда «Юнайтед» доминировал в Премьер-лиге и регулярно побеждал соперников уровня «Лестера» давно миновали. Результаты говорят сами за себя, пять последних перед вами.

  • 26.12.2020, «Лестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» — 2 : 2;
  • 21.03.2021, «Лестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» — 3 : 1;
  • 11.05.2021, «Манчестер Юнайтед» — «Лестер Сити» — 1 : 2;
  • 16.10.2021, «Лестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» — 4 : 2;
  • 02.04.2022, «Манчестер Юнайтед» — «Лестер Сити» — 1 : 1.

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча гостей, хотя преимущество у них небольшое. «Лига Ставок» предлагает на победу «Юнайтед» коэффициент 2,02, выигрыш «Лестера» оценивается коэффициентом 3,55, наиболее маловероятна ничья, коэффициент — 3,80. Два года «Манчестер Юнайтед» не может выиграть у «Лестера», пора переламывать эту традицию. Ставим на победу манкунианцев с преимуществом в один мяч.

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