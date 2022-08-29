Лестер Сити — Манчестер Юнайтед прогноз на матч 1 сентября АПЛ, прогноз на футбольный матч

Команды начали сезон одна ужаснее другой. Ни «Лестер», ни «Манчестер Юнайтед» никак не рассчитывали оказаться после стартовых туров внизу турнирной таблицы. Но положение «лис» хотя бы можно как-то объяснить. Трансферное окно продолжается, а самих трансферов у команды практически нет, не считая игроков, возвратившихся из аренды и тут же туда отправленных.

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На «Манчестер Юнайтед», как обычно, болельщики возлагали огромные надежды, как и перед каждым сезоном: новый тренер, новые игроки, но механизм пока не отлажен, ломается, а времени на починку нет совершенно. Первенство английской Премьер-лиги все больше набирает обороты. В очном поединке очки нужны каждой из команд, а «Лестеру» уже вообще некуда отступать, команда находится в зоне вылета. Матч состоится на стадионе Кинг Пауэр, начало в 22:00 по московскому времени.

«Лестер Сити»

В прошлом сезоне «Лестеру» совсем немного не хватило, чтобы подняться на седьмую строчку и принять участие в еврокубках, хотя до этого три года подряд команда занимала место в ведущей шестерке команд. Конечно, болельщики продолжают мечтать о повторении сезона 2015-2016 годов, когда совершенно неожиданно для всех «лисы» смогли стать чемпионами. Но все эти годы конкуренция только усиливается и даже в зону еврокубков попасть невероятно сложно. К тому же тенденция на старте чемпионата у «Лестера» складывается далеко не радужная.

Открывали сезон подопечные Брендана Роджерса на своем поле матчем с «Брентфордом» и превзошли гостей по всем показателям, до 86-й минуты выигрывали, но пропустили мяч в свои ворота, в итоге ничья 2 : 2. Во втором туре последовал выезд в Лондон и игра с «Арсеналом», который набрал великолепную форму. «Лисы» оказали сопротивление «канонирам», но его оказалось недостаточно даже для ничьей, уверенная победа хозяев 4 : 2. В третьем туре болельщики на Кинг Пауэр ждали, наконец первой победы от своих любимцев. В гости пожаловал «Саутгемптон». Джеймс Мэддисон даже открыл счет во втором тайме, на что «святые» ответили двумя — поражение 1 : 2.

Отдушиной стала победа в гостях в рамках второго раунда Кубка Лиги над командой Лиги 2 «Стокпорт Каунти», но лишь в серии пенальти 0 : 0 (3 : 1). Выезд в Лондон в минувшие выходные и игра с «Челси» прордолжили череду поражений в чемпионате. При большом игровом преимуществе «лисы» уступили 1 : 2. Теперь предстоит принять на своем стадионе «Манчестер Юнайтед» и в случае поражения есть большой риск застрять на дне турнирной таблицы. В связи с этим стоит ожидать от парней Брендана Роджерса упорного сопротивления и игры на победу.

«Манчестер Юнайтед»

Когда в прошлом году Эрик тен Хааг подписал контракт с «Манчестер Юнайтед» вряд ли кто-то ожидал, что старт сезона для команды и ее болельщиков станет ушатом холодной воды. В первом домашнем матче с «Брайтоном» сразу поражение 1 : 2. Вроде, и владели хозяева мячом больше и по ударам в створ ворот превзошли гостей, но счет на табло. Однако самое главное, у манкунианцев отсутствовали в игре какие-то идеи. Весь первый тайм какой-то сплошной мрак. Недоумевали все, но решили списать на первую игру под руководством нового тренера, случилось и ладно.

Но затем последовала вторая игра в гостях с «Брентфордом» и оттуда и вовсе привезли 0 : 4. Причем какие-то глупые ошибки допускали вратарь де Хеа, Кристиан Эриксен. Показалось, команда вовсе неуправляема. Два тура, ноль очков и 1 – 6 разница мячей. И началось. Тот ли это тренер, который нужен МЮ, зачем он привел с собой дорогостоящего защитника Лисандро Мартинеса и т.д. К тому же третий тур не сулил ничего хорошего, в гости к «Юнайтед» приехал «Ливерпуль» Юргена Клоппа. Но как это часто бывает, когда отступать уже некуда, хозяева выдали свой лучший футбол в первых турах и обыграли принципиального соперника 2 : 1. Не беда, что гости превзошли хозяев по многим показателям, счет опять-таки на табло.

Как раз в преддверии матча с «Ливерпулем» руководство МЮ объявило еще об одном трансфере. Из мадридского «Реала» пришел опорный полузащитник Каземиро. Он явно усилит команду, но вопрос в сумме, за него заплачено свыше 70 миллионов евро. Многие считают, что такая цена за бразильца неадекватна. В предыдущем туре «Манчестер Юнайтед» играл в гостях с «Саутгемптоном» и благодаря голу Буруну Фернандеша во втором тайме одержал победу 1 : 0. Кажется, жизнь потихоньку налаживается.

Прогноз на матч «Лестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»

Более ста лет насчитывает история встреч «Лестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», а началось все в 1894 году в рамках Чемпионшипа. С тех пор соперники сыграли 135 раз. Преимущество на стороне манкунианцев — 68 побед, «лисы» побеждали 36 раз и в 31 случае была зафиксирована ничья. Времена когда «Юнайтед» доминировал в Премьер-лиге и регулярно побеждал соперников уровня «Лестера» давно миновали. Результаты говорят сами за себя, пять последних перед вами.

26.12.2020, «Лестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» — 2 : 2;

21.03.2021, «Лестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» — 3 : 1;

11.05.2021, «Манчестер Юнайтед» — «Лестер Сити» — 1 : 2;

16.10.2021, «Лестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» — 4 : 2;

02.04.2022, «Манчестер Юнайтед» — «Лестер Сити» — 1 : 1.

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча гостей, хотя преимущество у них небольшое. «Лига Ставок» предлагает на победу «Юнайтед» коэффициент 2,02, выигрыш «Лестера» оценивается коэффициентом 3,55, наиболее маловероятна ничья, коэффициент — 3,80. Два года «Манчестер Юнайтед» не может выиграть у «Лестера», пора переламывать эту традицию. Ставим на победу манкунианцев с преимуществом в один мяч.

Где смотреть Лестер – МЮ