Где смотреть Лестер – Манчестер Юнайтед, во сколько прямая трансляция матча, АПЛ 1 сентября

В четверг, 1 сентября, сыграют Лестер и Манчестер Юнайтед в 5 туре АПЛ.
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- Игра пройдет на стадионе «Кинг Пауэр».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports 1 Eurasia, BT Sport 1 HD, Canal+ Sport 1 (PL), Setanta Sports Ukraine, Sport 1 HD (IL), SuperSport Premier League.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
Манчестер Юнайтед: все новости
Прогноз на матч Лестер – МЮ