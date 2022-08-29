Где смотреть Лестер – Манчестер Юнайтед, во сколько прямая трансляция матча, АПЛ 1 сентября

В четверг, 1 сентября, сыграют Лестер и Манчестер Юнайтед в 5 туре АПЛ.

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Игра пройдет на стадионе «Кинг Пауэр».

Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports 1 Eurasia, BT Sport 1 HD, Canal+ Sport 1 (PL), Setanta Sports Ukraine, Sport 1 HD (IL), SuperSport Premier League.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Лестер – МЮ