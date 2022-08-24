«Лион» не продал Пакета «Вест Хэму» за 50 млн евро c учетом бонусов. Клуб хочет 60+

Попытка приобрести хавбека «Лиона» оказалась безуспешной.

По информации L’Equipe, французский клуб отказался продавать бразильца за сумму, близкую к 50 млн евро (с учетом бонусов).

Сам футболист был бы не против перехода в состав лондонской команды, однако с радостью готов остаться в , чтобы обеспечить себе место в заявке сборной Бразилии на ЧМ-2022.

«Лион» в целом готов продать Пакета, но намерен сделать это за рекордные для себя деньги. Пока главным исходящим трансфером для команды является уход Танги Ндомбеле в «Тоттенхэм» за 60 млн евро.

«Вест Хэм» не планирует значительно улучшать предложение, но агенты бразильца сейчас находятся в Лондоне на случай, если «Лион» все же передумает. Также они собираются провести встречи с еще несколькими клубами .

В прошлом сезоне Пакета за 35 матчей в Лиге 1 совершил 15 результативных действий. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.