«Челси» уверен, что купит Гордона за 50+ млн фунтов с учетом бонусов у «Эвертона»

Теги Челси Эвертон премьер-лига Англия возможные трансферы Энтони Гордон Футбол

«Челси» продолжает работу над трансфером полузащитника «Эвертона» Энтони Гордона.

Лондонский клуб уверен, что оформит сделку уже на этой неделе.

Мерсисайдцы отклонили два предыдущих предложения о переходе 21-летнего хавбека. «Синие» предлагали за игрока 40 и 45 млн фунтов.

Трансфер оценивается в 50 миллионов фунтов. Ожидается, что «Челси» предложит больше этой суммы с учетом бонусов, которые будут зависеть от успешности выступлений Гордона.

В 35 матчах прошлого сезона АПЛ вингер забил 4 гола и сделал 2 ассиста. Его статистика – здесь.

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