«Челси» уверен, что купит Гордона за 50+ млн фунтов с учетом бонусов у «Эвертона»

продолжает работу над трансфером полузащитника .

Лондонский клуб уверен, что оформит сделку уже на этой неделе.

Мерсисайдцы отклонили два предыдущих предложения о переходе 21-летнего хавбека. «Синие» предлагали за игрока 40 и 45 млн фунтов.

Трансфер оценивается в 50 миллионов фунтов. Ожидается, что «Челси» предложит больше этой суммы с учетом бонусов, которые будут зависеть от успешности выступлений Гордона.

В 35 матчах прошлого сезона АПЛ вингер забил 4 гола и сделал 2 ассиста. Его статистика – здесь.