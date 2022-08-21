Кучаева увели со скамейки запасных ЦСКА по ходу игры с «Ахматом». Он не должен был там находиться, в клубе считают его появление в заявке технической ошибкой

ЦСКА назвал технической ошибкой присутствие Константина Кучаева в заявке на матч Мир РПЛ с «Ахматом».
Кучаев, который изначально был включен в стартовый состав московского клуба, почувствовал дискомфорт на разминке и был заменен в составе на Ивана Облякова.
Замененный футболист должен быть исключен из заявки, но, по данным сайта РПЛ, Кучаев был включен в список запасных. В таком случае при неверной замене ЦСКА может грозить техническое поражение.
В начале второго тайма матча Кучаева увели со скамейки запасных на трибуну.
«Кучаев отсутствует в протоколе на матч. Видимо, это техническая ошибка сайта РПЛ», – сообщил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.