Мачей Рыбус: «Спартак» сможет побороться с «Зенитом» за чемпионство. Сейчас только начало чемпионата, у нас все получается»

верит в шансы «Спартака» на чемпионство в борьбе с .

«Уверенная победа [над «Сочи»]. Первый тайм был тяжелый для нас, была равная игра. Но во втором тайме ребята добавили и заслуженно победили. Второй тайм полностью хорошо отыграли. Отличный результат.

Думаю, «Спартак» сможет побороться с «Зенитом» за чемпионство. Сейчас только начало чемпионата, у нас все получается. Впереди тяжелые игры. Главное – не терять темп и продолжать в том же духе», – сказал защитник красно-белых.

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