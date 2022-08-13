Йоканович про 0:0: «Динамо» должно быть довольно одним очком. «Краснодар» владел инициативой»

может записать себе в актив ничью с «Краснодаром», считает главный тренер команды.

В субботу московский клуб на своем поле сыграл вничью с «Краснодаром» (0:0) в 5-м туре Мир .

– Мы должны быть довольны одним очком. Если говорить об игре, владел инициативой, превзошел нас во владении, но в то же время мы создали достаточно моментов, могли повести в счете. В такой ситуации наши игроки были достаточно пассивными, нам не хватало скорости.

Не стоит сейчас зацикливаться на чем‑то негативном, за пять туров мы не потерпели ни одного поражения, это достаточно важно. Если говорить о том, что можно улучшить, то мы должны работать более усердно, поднимать наш уровень подготовки. Что касается положительных моментов, то это усилия, которые команда прикладывает. Мы этот матч проанализируем, извлечем из него урок.

– Сколько должно туров пройти, чтобы вы сказали, что это команда Йокановича?

– В данном случае нет однозначного ответа. Надо сказать, что я не волшебник, я делаю все, что от меня зависит, но в то же время это комплексный вопрос, который зависит от многих составляющих – работы коллектива, персонала. Мы стремимся показывать лучшие результаты, – сказал .