Вратарь с русскими корнями Проведель перешел в «Лацио» из «Специи»

Теги Лацио серия А Италия трансферы Специя Джанлука Ди Марцио Иван Проведель Футбол

Футболист с русскими корнями перешел в «Лацио».

Римляне подписали вратаря «Специи» Ивана Проведеля.

Как сообщал инсайдер Джанлука Ди Марцио, «Лацио» предлагал за Проведеля 2,5 млн евро.

Отец Ивана – итальянец, а его мать – русская.

В минувшем сезоне Проведель провел 31 матч в Серии А, 8 – сухих. Его статистика доступна здесь.

Фото: twitter.com/OfficialSSLazio

«Путин – сильная личность. Чувствуешь, какой большой авторитет он имеет в мире, когда видишь его». Вратарь «Специи» Проведель о президенте России

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