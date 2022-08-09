Вратарь с русскими корнями Проведель перешел в «Лацио» из «Специи»

Футболист с русскими корнями перешел в «Лацио».

Римляне подписали вратаря «Специи» .

Как сообщал инсайдер Джанлука Ди Марцио, предлагал за Проведеля 2,5 млн евро.

Отец Ивана – итальянец, а его мать – русская.

В минувшем сезоне Проведель провел 31 матч в Серии А, 8 – сухих. Его статистика доступна здесь.

Фото: twitter.com/OfficialSSLazio

«Путин – сильная личность. Чувствуешь, какой большой авторитет он имеет в мире, когда видишь его». Вратарь «Специи» Проведель о президенте России