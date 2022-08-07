Тренер «Пари НН» Галактионов после 1:2 с «Сочи»: «В первые 10 минут хорошие моменты, подходы, но быстро пропускаем мячи. Не все получается при обороне»

Теги Пари НН Михаил Галактионов Матч ТВ Никита Каккоев Сочи Мамаду Майга Футбол

Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов подвел итоги матча с «Сочи» (1:2) в Мир РПЛ.

– Пока не совсем получаются определенные моменты при организации игры в обороне. В первые 10 минут появляются хорошие моменты, подходы. К сожалению, быстро пропускаем мячи.

Каккоев и Мамаду Майга не смогли сегодня сыграть из‑за повреждений.

Будем работать. Во втором тайме побежали вперед, раскрылись, у «Сочи» были хорошие моменты. Мы свой гол забили, но, к сожалению, на большее нас не хватило. Соперника – с победой.

– Получилось ли высоко встречать игроков соперника?

– Когда стали проигрывать с разницей в два мяча, начали выше встречать, появились свободные зоны, пространство, которыми «Сочи» пользовался, – сказал Галактионов.

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