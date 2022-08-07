Тренер «Пари НН» Галактионов после 1:2 с «Сочи»: «В первые 10 минут хорошие моменты, подходы, но быстро пропускаем мячи. Не все получается при обороне»

Главный тренер подвел итоги матча с «Сочи» (1:2) в Мир РПЛ.

– Пока не совсем получаются определенные моменты при организации игры в обороне. В первые 10 минут появляются хорошие моменты, подходы. К сожалению, быстро пропускаем мячи.

Каккоев и не смогли сегодня сыграть из‑за повреждений.

Будем работать. Во втором тайме побежали вперед, раскрылись, у «Сочи» были хорошие моменты. Мы свой гол забили, но, к сожалению, на большее нас не хватило. Соперника – с победой.

– Получилось ли высоко встречать игроков соперника?

– Когда стали проигрывать с разницей в два мяча, начали выше встречать, появились свободные зоны, пространство, которыми пользовался, – сказал Галактионов.