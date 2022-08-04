Группа H на ЧМ 2022 — состав участников

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В пяти городах Катара с 21 ноября по 18 декабря 2022 года пройдет Чемпионат мира по футболу 2022. Он вместит в себя много нового: сроки, место проведения, болельщики столкнутся с необычной для себя культурой и традициями. Бороться за Кубок мира на Ближний Восток приедут 32 сборные, представляющие пять континентов. На предварительном этапе борьба пойдет в восьми группах.

В группа Н сыграют между собой следующие команды:

Расписание матчей

Первый тур

  • 24 ноября, 16:00. Уругвай — Южная Корея, стадион «Эдьюкейшн Сити», Эр-Райян
  • 24 ноября, 19:00. Португалия — Гана, стадион «Рас Абу Абуд», Доха

Второй тур

  • 28 ноября, 16:00. Южная Корея — Гана, стадион «Эдьюкейшн Сити», Эр-Райян
  • 28 ноября, 22:00. Португалия — Уругвай, стадион «Лусаил», Лусаил

Третий тур

  • 2 декабря, 18:00. Гана — Уругвай, стадион «Эль-Джануб», Эль-Вакра
  • 2 декабря, 18:00. Южная Корея — Португалия, стадион «Эдьюкейшн Сити», Эр-Райян

Примечание: время начала матчей указано московское.

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