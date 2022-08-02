Депай и «Барса» ведут переговоры о расторжении контракта. Мемфис хочет уйти в топ-клуб

Юристы «Барселоны» и ведут переговоры о расторжении контракта.

Речи об уходе 28-летнего футболиста за 20 миллионов евро не идет.

Кроме того, как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, Депай согласится покинуть «Барселону», только если найдет подходящий вариант.

Мемфис будет рассматривать только топ-клубы. Ранее, в частности, сообщалось об интересе со стороны «Ювентуса».

В прошлом сезоне игрок забил 13 голов и отдал 2 результативные передачи в 37 матчах за клуб во всех турнирах.

Статистику нападающего сборной Нидерландов можно изучить здесь.