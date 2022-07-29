«Пари НН» подарил абонемент 14-летнему подростку, на которого напали хулиганы

пригласил на стадион 14-летнего Дмитрия, на которого напали хулиганы в Нижнем Новгороде.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором предположительно пьяные мужчины в Нижнем Новгороде напали на подростка, который возвращался из магазина. Дмитрию удалось убежать. Один из нападавших позже написал в соцсетях, что он и другие участники инцидента являются фанатами.

«Из-за лиц, которые нарушили закон, называя себя при этом якобы футбольными фанатами, у Дмитрия, его семьи, да и у всех вокруг может сложиться неверное представление о болельщиках, о фанатах, о мире футбола, который дарит море положительных эмоций людям.

Генеральный директор ФК «Пари НН» лично встретился с Дмитрием, его семьей и друзьями, чтобы показать арену, вручить подарки, абонементы и пригласить на матчи нашего клуба.

Теперь Дмитрий сможет сам побывать на футболе и убедиться в том, что здесь царит эмоциональная, но дружественная атмосфера. О болельщиках, фанатах в общем и конкретно о тех, кто болеет за ФК «Пари НН», рассказали гостю и представители семейного сектора клуба.

Пообщался также Дмитрий с футболистами «Пари НН» и . И пусть парню пока непросто после произошедшего, встреча на футбольном поле помогла получить заряд положительных впечатлений», – говорится в сообщении клуба.

Фото: страница «Пари НН» ВКонтакте