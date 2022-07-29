Экс-глава отдела аналитики «Краснодара» о Галицком: «В «Магните» был непубличный компаньон, отвечавший за рациональность. Клуб бы прогрессировал еще быстрей с таким человеком, возможно»

Экс-глава отдела аналитики и статистики «Краснодара» высказался о .

– Все знают, что Галицкий много общается с главными тренерами «Краснодара». Как часто он говорил с тобой?

– Я не разделял бы – он много общался и спорил со всеми. Мне кажется, вопрос о его влиянии на главных тренеров вообще самый популярный про «Краснодар».

Галицкий горит своими идеями – понятно, что где-то спешит и ошибается. Ты представь: бизнес, клуб, парк.

У него постоянно есть какие-то проекты – помню, как собирался снимать кино про царского казака-телохранителя Тимофея Ящика. Он был очень вдохновлен его историей.

В «Магните» у него был непубличный компаньон, даже в гугле о нем можно найти всего пару статей. Говорят, что он отвечал за рациональность – например, предлагал не спешить и сначала обсчитывать некоторые идеи, которые возникали у Галицкого.

Возможно, если бы такой человек был в «Краснодаре», клуб прогрессировал бы еще быстрее, – сказал Михаил Малявин в интервью Sports.ru.

«Галицкий давно был бы тренером, если бы клуб искал полное соответствие стилю». Интервью о 7 годах в «Краснодаре» после блога на Sports.ru