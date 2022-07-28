Хайкин о «Буде-Глимт»: «Рад, что снова сыграем на групповом этапе еврокубка»

прокомментировал разгром (8:0).

Вратарь норвежского «Буде-Глимт» высказался после ответного матча 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов (первая игра – 0:1).

«Перед ответным матчем чувствовал, что выиграем с нужным счетом, но точно не с таким! Поражение в Белфасте было скорее случайным — мы полностью контролировали игру, но в футболе не прощают ошибок.

Вчера на теории тренер сказал, чтобы мы не оглядывались на результат первого матча и просто показали свой футбол — тот, благодаря которому играем на высоком уровне.

Я рад, что мы снова гарантированно сыграем на групповом этапе еврокубка. Под каким названием он будет для «Буде-Глимт» — зависит полностью от нас. Будем бороться до конца, чтобы пройти дальше именно в чемпионов», — сказал Хайкин.

Разгоняется ЛЧ: Черчесова выручил Адама Траоре, «Буде» Хайкина выиграл 8:0, «Динамо» Киев и «Жальгирис» тоже прошли