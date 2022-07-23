Тихонов о победе «Спартака»: «Играли против молодежного состава «Краснодара», еще и в большинстве. Не нужно сильно вдохновляться»

прокомментировал победу над «Краснодаром» (4:1).

«Я перед матчем сказал, что счет будет или 3:0, или 3:1 в пользу «Спартака». Немножко не угадал, но понимал, что уровень мастерства у игроков «Спартака» выше.

«Краснодар» может брать только организацией. Недоволен началом игры, потому что не понимал, что происходит.

Молодежь «Краснодара» управляла игрой минут 15-20. Команда играла на домашнем стадионе и выглядела довольно неплохо в начале матча.

Кто выделялся, кроме Зобнина? неплохо выглядел, хотя и мог получить вторую желтую карточку. Я бы не сказал, что себя хорошо проявил, несмотря на то что с его помощью забили два гола. «Спартак» заслуженно победил.

Красная карточка очень сильно повлияла на результат и на игру. Еще неизвестно, как бы сложилась игра, если бы ее не было.

«Спартак» выиграл 4:1, но не нужно сильно вдохновляться. Красно-белые играли против молодежного состава плюс еще и в большинстве», – заявил бывший футболист московской команды.