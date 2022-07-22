Сарабия о «ПСЖ» в ЛЧ: «Нужно оставить индивидуальности в стороне. Трофеи берут наиболее сплоченные команды»

высказался о возвращении в «ПСЖ» после аренды в «Спортинге».

«Для меня было очевидно, что я хочу вернуться домой. Очень счастлив быть здесь, работать и иметь возможность прогрессировать. Думаю, я могу многое дать команде – работу, энтузиазм, голы, результативные передачи. Я буду готов к этому.

Сейчас я чувствую, что наступил лучший период моей карьеры. Я чувствую большую уверенность. В прошлом году я реализовал свою цель – мне хотелось почувствовать себя хорошо и продолжать расти.

Думаю, в любой работе важны дисциплина и правила. Хорошо, что теперь в «ПСЖ» они есть. Это необходимо для хорошего сосуществования и формирования хорошей команды».

О вылете в 1/8 финала прошлой

«Нужно построить хорошую команду, оставив индивидуальности в стороне, потому что коллектив – это самое важное. Мы каждый год это видим – наиболее сплоченные команды, готовые вместе пройти через сложные моменты сезона, в конце концов берут трофеи», – сказал полузащитник «ПСЖ».

В минувшем сезоне вингер, выступавший за «Спортинг» на правах аренды, забил 22 гола и отдал 7 результативных передач. Его статистика доступна здесь.