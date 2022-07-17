Сарвели не стал обсуждать спор Генича и Осинькина на его голы: «Я тут причем?»

Нападающий «Сочи» отказался обсуждать спор по поводу своей результативности.

В середине июня комментатор и главный тренер , за которые ранее выступал Сарвели, поспорили на голы 24-летнего форварда. Генич выразил сомнение, что Сарвели забьет не меньше 9 мячей за сезон.

– Генич поспорил на тебя. Что думаешь?

– Не хочу об этом говорить.

– Ты будешь в конце сезона как Дзюба говорить о том, что спора не было?

– А я тут причем?

– Ты участник спора.

– Я не участник спора.

– Они поспорили на твои голы.

– Да они могли на что угодно поспорить. А я тут причем?

– А ты должен защитить честь тренера.

– Если так получится, то это будет здорово. Но я никак не имею к этому своего отношения. Я просто играю в футбол. А если кто-то будет говорить: «Забьет – не забьет»…

– Знаешь, на что они поспорили?

– Не знаю. Мне неинтересно.

– Два года назад у тебя было предложение от «Сочи». Тогда ты не перешел в команду, а сейчас уже играешь за клуб. Что изменилось за два года? Почему сейчас принял это предложение?

– Мало что изменилось. Команда была одна, а сейчас – другая. Второе место в прошлом году – это высокая планка, – сказал игрок .