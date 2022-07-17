Сарвели не стал обсуждать спор Генича и Осинькина на его голы: «Я тут причем?»

Нападающий «Сочи» Владислав Сарвели отказался обсуждать спор по поводу своей результативности.
В середине июня комментатор «Матч ТВ» Константин Генич и главный тренер «Крыльев Советов», за которые ранее выступал Сарвели, Игорь Осинькин поспорили на голы 24-летнего форварда. Генич выразил сомнение, что Сарвели забьет не меньше 9 мячей за сезон.
– Генич поспорил на тебя. Что думаешь?
– Не хочу об этом говорить.
– Ты будешь в конце сезона как Дзюба говорить о том, что спора не было?
– А я тут причем?
– Ты участник спора.
– Я не участник спора.
– Они поспорили на твои голы.
– Да они могли на что угодно поспорить. А я тут причем?
– А ты должен защитить честь тренера.
– Если так получится, то это будет здорово. Но я никак не имею к этому своего отношения. Я просто играю в футбол. А если кто-то будет говорить: «Забьет – не забьет»…
– Знаешь, на что они поспорили?
– Не знаю. Мне неинтересно.
– Два года назад у тебя было предложение от «Сочи». Тогда ты не перешел в команду, а сейчас уже играешь за клуб. Что изменилось за два года? Почему сейчас принял это предложение?
– Мало что изменилось. Команда была одна, а сейчас – другая. Второе место в прошлом году – это высокая планка, – сказал игрок «Сочи».