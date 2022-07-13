Ахмат — Спартак прогноз на матч 16 июля РПЛ, прогноз на футбольный матч

Действующий обладатель Кубка России начнет новый футбольный сезон матчем в Грозном. 16 июля в 20:00 по московскому времени стартует игра «Ахмат» — «Спартак». Команды сыграют на поле стадиона «Ахмат Арена».

🤩 Испытай свою удачу – крути колесо фортуны и получи бесплатную ставку до 10 000₽ на этот матч!

Большинство топ-клубов РПЛ сталкиваются с отчаянным сопротивлением «Ахмата» на домашней арене. «Спартак» не входит в число этих клубов и не проигрывает в Грозном на протяжении шести матчей: пять побед и одна ничья. Несмотря на прекрасную статистику гостевых игр, «Спартак» только с минимальным преимущество идет фаворитом. Букмекерская контора «Лига Ставок» предлагает следующие котировки на основной исход и результативность встречи «Ахмат» — «Спартак»:

2,70 на победу «Ахмата»;

3,50 на ничью;

2,60 на победу «Спартака»;

1,68 на «обе забьют — да»;

2,11 на «обе забьют — нет»;

1,92 на ТМ2,5;

1,85 на ТБ2,5.

В сезоне 2021/2022 красно-белые одержали две победы в рамках РПЛ. На счету «Спартака» победа 2:1 дома и победа 1:0 в гостях.

«Ахмат»: итоги сезона, трансферы, результаты

Сезон 2021/2022 не самый удачный в истории «Ахмата», но в целом команда сыграла без серьезных спадов. Грозненский клуб не сражался за еврокубковую зону, но и в борьбе за выживание не участвовал. На протяжении всего чемпионата подопечные Андрея Талалаева не опускались ниже 11-го места. В весенней части чемпионата грозненский клуб поднимался на шестое место, но в итоге финишировал на седьмой строчке. В активе «Ахмата» 13 побед, 3 ничьи и 14 поражений. Разница голов 36:38. Всего в чемпионате «Ахмат» набрал 42 очка. На домашней арене 9 побед и 6 поражений, разница голов 23:17. Количество очков 27. Всего три клуба РПЛ набрали больше очков на домашней арене — «Зенит» (40), ЦСКА (30) и «Локомотив» (29).

«Ахмат» не сумел договориться с «Краснодаром» о выкупе Даниила Уткина, который теперь выступает за «Ростов». Из арендованных игроков также ушли Виталий Лысцов, Владислав Карапузов и Игорь Коновалов. Контракты закончились у Александра Путцко и Виталия Гудиева. Из усиления состава стоит выделить возвращение Владимира Ильина, покупку защитника «Уфы» Юрия Жигулева, полузащитника «РБ Зальцбург» Дарко Тодоровича и голкипера «Енисея» Михаила Опарина. В статусе свободного агента пришел лучший бомбардир «Чайки» Иван Олейников.

В рамках подготовки к сезону 2022/2023 грозненский клуб провел три товарищеские игры. Дважды «Ахмат» проиграл «Крыльям Советов» 0:1 и 1:2. Единственную победу подопечные Талалаева одержали в игре с пензенским «Зенитом» 9:1.

«Спартак»: итоги сезона, трансферы, результаты

«Спартак» в сезоне 2021/2022 играл под руководством двух главных тренеров. Оба достигли успеха в кубковых турнирах, а вот в РПЛ команда показала худший результат за последние сезоны. Начинал «Спартак» с португальцем Руем Виторией, а закончил сезон с итальянцем Паоло Ваноли. Последний также покинул столичный клуб. Витория покинул «Спартак» перед зимней паузой, оставив команду на 9-м месте. В Лиге Европы красно-белые заняли первое место в группе и вышли в 1/8 финала. После зимней паузы «Спартак» потерял одно место в турнирной таблице и в итоге финишировал на 10-й строчке. В активе красно-белых 10 побед, 8 ничьих и 12 поражений. Разница голов 37:41, количество очков 38. В гостях «Спартак» набрал 15 баллов. Меньше только у «Арсенала», «Уфы», «Химок» и «Рубина». Все команды финишировали с 13 по 16 место в турнирной таблице. На счету «Спартака» 4 победы, 3 ничьи и 8 поражений. Разница голов 15:24. Светлым пятном стал Кубок России, где «Спартак» стал обладателем трофея, обыграв в финале «Динамо» 2:1.

В летнее межсезонье «Спартак» потерял двух ключевых игроков. В «Марсель» ушел Самуэль Жиго, а в «Зенит» перебрался Зелимхан Бакаев. Не может «Спартак» рассчитывать и на легионеров, которые покинули команду еще в прошлом сезоне. «Эльче» выкупил Понсе, Тил перешел в ПСВ, Крал близок к переходу в «Шальке». Ларссон разорвал контракт. Также команду покинули Илья Кутепов и Максим Глушенков. Из усиления состава стоит выделить покупку Антона Зиньковского у «Крыльев Советов» и подписание экс-защитника «Локомотива» Мацея Рыбуся. Оба уже дебютировали за «Спартак» в матче за Суперкубок России.

В рамках подготовки к сезону «Спартак» провел три товарищеские игры и матч за Суперкубок России. В контрольных встречах красно-белые сыграли 2:2 с владикавказской «Аланией». Победой завершились два матча с представителями ФНЛ. 3:2 «Спартак» обыграл «Балтику» и 3:0 победил «Енисей». В матче за Суперкубок России «Спартак» проиграл «Зениту» 0:4. Все матчи красно-белые провели под руководством нового главного тренера Гильермо Абаскаля.

Прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — «Спартак»

В паре «Ахмат» — «Спартак» заслуженно нет фаворита. У каждой команды есть причины начать сезон с победы, сильные и слабые стороны.

В пользу победы «Ахмата» говорит более стабильный состав. Да, грозненцы потеряли Уткина, но основная обойма осталась неизменной. Кроме того, Талалаев работает с командой длительное время и хорошо знает возможности футболистов.

В пользу победы «Спартака» говорит повышенная мотивация после поражения от «Зенита» и статистика последних встреч. «Спартак» не проигрывает в Грозном шесть игр. Чистую победу «Спартака» брать рискованно, так как неизвестна форма легионеров команды и общие возможности обновленного состава. Привлекательно выглядит победа «Спартака» через нулевую фору. Ставка сыграла в шести крайних встречах.

Для ставки на матч можно рассмотреть два варианта результативности. Первый — ТБ2,5, второй — «обе забьют — да». Команды результативно играют в Грозном. Букмекерский верх прошел в 8 из 10 матчей. В таком же количестве игр команды обменялись голами. В 15 играх РПЛ в Грозном средняя результативность команд на уровне 3,3 гола за матч.

🤩 Испытай свою удачу – крути колесо фортуны и получи бесплатную ставку до 10 000₽ на этот матч!

Где смотреть Ахмат – Спартак