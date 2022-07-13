Лисакович интересен двум клубам РПЛ из 1-й восьмерки. «Рубин» потребует за форварда 1+ млн евро

Форвард Виталий Лисакович может покинуть «Рубин».

24-летний белорус интересен двум клубам из первой восьмерки, которые выходили на игрока и его представителей, но решительных действий пока не предпринимали, сообщает .

По данным источника, Лисакович, судя по всему, не намерен оставаться в казанском клубе.

Зимой он был куплен у «Локомотива» более чем за миллион евро. Меньше этой суммы его отпускать не готов.

У нападающего контракт до 2025 года с зарплатой 600 тысяч евро за сезон и с повышением оклада каждый год на 100 тысяч. Не исключено, что с Лисаковичем вели переговоры о снижении зарплаты, как и с другими лидерами клуба, что могло стать причиной недовольства футболиста.

Статистика форварда – здесь.