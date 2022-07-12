«Зря Дзюба приехал в «Рубин». Не нужно было опускаться так низко». Кавазашвили о форварде

прокомментировал приезд в расположение .

33-летний форвард присоединился к тренировкам казанской команды для поддержания формы.

«Дзюба выбрал место, где тепло и будут много платить. Видимо, то, что «Рубин» выступает в Первой лиге, для него не играет никакой роли. Главная задача в его возрасте – найти ту команду, где больше заплатят. Он все правильно делает.

Как мне кажется, в Первой лиге Дзюбе попросту не дадут играть – там очень жесткие команды, где будут все отбивать. С одной стороны, платить будут много, с другой – могут искалечить. Там нет такого надзора над судьями, как в . Артему будет очень сложно.

Зря Дзюба приехал в «Рубин». Ему не нужно было опускаться так низко», – сказал бывший вратарь и член комитета по этике .