«Рубин» продал за 5 млн евро Дрейера «Мидтьюлланду»

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«Рубин» объявил о переходе хавбека Андерса Дрейера в «Мидтьюлланд».

Согласно Transfermarkt, трансфер 24-летнего игрока обошелся датскому клубу в 5 млн евро.

Дрейер перешел в «Рубин» в августе прошлого года из «Мидтьюлландаа», подписав с казанцами 5-летний контракт.

В марте 2022 года, воспользовавшись разрешением ФИФА, датчанин приостановил контракт с «Рубином» и вернулся в «Мидтьюлланд». Накануне клубы оформили полноценный трансфер.

В 14 матчах РПЛ за «Рубин» Дрейер забил 8 голов. Подробнее его статистика – здесь.

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