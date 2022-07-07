«Рубин» продал за 5 млн евро Дрейера «Мидтьюлланду»

«Рубин» объявил о переходе хавбека Андерса Дрейера в «Мидтьюлланд».
Согласно Transfermarkt, трансфер 24-летнего игрока обошелся датскому клубу в 5 млн евро.
Дрейер перешел в «Рубин» в августе прошлого года из «Мидтьюлландаа», подписав с казанцами 5-летний контракт.
В марте 2022 года, воспользовавшись разрешением ФИФА, датчанин приостановил контракт с «Рубином» и вернулся в «Мидтьюлланд». Накануне клубы оформили полноценный трансфер.
В 14 матчах РПЛ за «Рубин» Дрейер забил 8 голов. Подробнее его статистика – здесь.