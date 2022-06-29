Черчесов про РПЛ: «Семак отлично использует потенциал «Зенита». Возможностей у питерцев побольше, чем у других»

высказался о превосходстве «Зенита» над соперниками по .

– «Зенит» остается главным фаворитом нашей Премьер-лиги. За счет чего можно бороться с сине-бело-голубыми на дистанции?

– Возможностей у питерцев побольше, чем у других, но это само по себе еще ни о чем не говорит. Есть подготовка, игроки, тренеры, обстановка в коллективе, каждый сезон – отдельная история, каждый матч – тоже.

У имеется потенциал, который мой коллега отлично использует на протяжении четырех лет. Желаю ему проявить в следующем чемпионате новые качества.

Молодые футболисты просто так не появляются: их нужно тренировать, воспитывать, требовать, направлять в нужное русло.

Например, в «Зените» мало молодежи, потому что стоит задача взять титул. А кто-то другой не стремится к золоту, но развивает игроков. У каждого свой план и свои возможности.

Главное, чтобы команды не искали в нынешней ситуации только негатив, ведь открываются новые возможности для развития, – сказал главный тренер .