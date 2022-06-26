Вальверде возглавит «Атлетик» в 3-й раз

Теги Атлетик Эрнесто Вальверде Ла Лига отставки Марсело Бьелса Футбол

Экс-тренер «Валенсии» Эрнесто Вальверде будет назначен в «Атлетик».

Кандидатуру 58-летнего испанца выдвигает новый президент клуба из Бильбао Джон Урриате.

Ранее Вальверде уже дважды возглавлял «Атлетик» – с 2003 по 2005 год и с 2013-го по 2017-й.

Новым тренером басков мог стать Марсело Бьелса, но его покровитель Иньяки Аречабелета проиграл президентские выборы Урриате.

Последним местом работы Вальверде была «Барселона», которую он возглавлял с 2017 по 2020 год.

В минувшем сезоне Ла Лиги «Атлетик» занял 8-е место.

Ранее из клуба ушел прежний главный тренер Марселино. При нем баски выиграли Суперкубок Испании, но не попали в еврокубки.

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