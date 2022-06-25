«Реал» и Audi прекратили партнерство после 19 лет сотрудничества. BMW станет новым спонсором клуба

и Audi прекратили сотрудничество.

Немецкий автомобильный концерн объявил о завершении партнерства прощальным видео, в котором вспомнил о достижениях мадридцев с 2003 года – момента начала спонсорства.

«Вместе мы пережили почти 900 матчей и проехали сотни тысяч километров. Мы узнали, что иногда нужно ускоряться до последней секунды, и мы разделяем ценности, мечты и стремление достичь невозможного. Мы сотворили историю вместе, и теперь мы желаем вам всего наилучшего в будущем», – говорится в сообщении компании.

Новым спонсором «Реала» станет другой немецкий производитель автомобилей – BMW. Компания станет одним из основных партнеров чемпиона и будет обеспечивать игроков основного состава автомобилями.

О сделке планируют объявить на следующей неделе.