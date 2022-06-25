Гендиректор «Динамо» о Fan ID: «Призываем болельщиков с пониманием отнестись к ситуации. Будем делать все, чтобы путь на стадион был максимально комфортен»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о введении Fan ID.

Ранее фанаты клуба заявили, что прекратят ходить на матчи из-за введения паспорта болельщика.

– Как «Динамо» будет решать вопрос, связанный с введением в этом сезоне Fan ID на матчах РПЛ?

– Мы уже сделали заявление по ситуации с Fan ID. Кроме того, мы провели встречу с болельщицким активом. Позиция клуба заключается в следующем: на «Динамо» ходит зритель, посещаемость растет. Мы хотим этот тренд продолжать, и сейчас у нас есть несколько месяцев, до марта 2023 года, чтобы посмотреть, как на других стадионах запускается система допуска по карте болельщика.

Наши болельщики могут за это время оформить эту карту, мы в свою очередь можем какие-то вопросы протестировать с точки зрения возможных отказов в выдаче этой карты, оспаривания этих отказов.

Мы считаем, что у нас есть определенные возможности для того, чтобы подготовиться к введению Fan ID на нашем стадионе. Призываем наших болельщиков с пониманием отнестись к этой ситуации. Клуб будет делать все для того, чтобы путь нашего зрителя на стадион был максимально комфортен. Очень надеемся, что болельщики продолжат приходить на трибуны и поддерживать команду, – сказал Пивоваров.

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