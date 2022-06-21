Бакаев о переходе в «Зенит»: «Я должен быть готов к свисту. Если это и продлится, то недолго, надеюсь. Я такого не заслуживаю»

высказался о возможной реакции фанатов на его переход в «Зенит».

– Когда ты приезжал в Петербург, то наверняка обращал внимание, что тут мощно поддерживают свою команду. Чем болельщики «Зенита» тебя удивляли?

– В Петербурге большой стадион, здесь всегда очень громко. Боление, атмосфера, звуки – все это очень эффектно.

– Наверняка к тебе будут вопросы со стороны фанатов. Переход из «Спартака» в «Зенит» – довольно тяжелая история.

– Я понимаю, что будет непросто. Но ответить могу только своей работой: качественной игрой с полной самоотдачей. Однако эта история может сработать и в обратную сторону: буду играть плохо, и тогда о моем переходе вспомнят в другом свете.

– Ты готов к свисту на трибунах?

– Если это случится, я должен быть к этому готов. Принять как должное.

– У тебя есть психолог?

– У меня отец – психолог. И Герман [Ткаченко].

– И как они тебя настраивают?

– Смотри, я не слабый человек. Я должен быть готов к свисту и другим проявлениям. Но я надеюсь, что если это и продлится, то недолго. Потому что такого отношения к себе я не заслуживаю, – сказал вингер .