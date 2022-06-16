Кавазашвили о Зареме: «Пусть любит мужа и готовит вкусные вещи, но не лезет в «Спартак». Не уважаю ее как человека, который без полномочий лезет в футбольные вопросы»

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Анзор Кавазашвили рассказал о своем отношении к Зареме Салиховой

«Я очень сильно уважаю Зарему Салихову как жену владельца футбольного клуба.

Но я ее абсолютно не уважаю как человека, который не имеет никаких официальных полномочий и лезет во все футбольные вопросы, и показывает себя, что она самая умная с профессиональным подходом к футболу, самая умная в финансовом плане в футболе, самая умная в философских вопросах в «Спартаке» и вообще она самая-самая-самая.

Да, она красивая женщина, но пусть любит своего мужа с семьей, пусть готовит вкусные вещи, но пусть не лезет в команду.

Она настроила против себя уйму людей – не только красно-белых, но и других, в том числе РФС и болельщиков. Она вызывает чувство антагонизма у людей», – сказал бывший вратарь «Спартака» и член комитета по этике РФС. 

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