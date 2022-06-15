Барелла о 2:5 с Германией: «Борьба в группе еще не завершена. Италия попробует занять 1-е место»

Хавбек сборной Италии Николо Барелла высказался после матча с Германией (2:5) в наций.

«Такие матчи порой случаются. Мы разочарованы результатом, но эта сборная очень сильна. Если делаешь ошибки, тебя за них наказывают.

Такие матчи должны нас многому научить. Просим прощения у болельщиков, которые приехали нас поддержать. Сказался недостаток опыта.

Но борьба в группе еще не завершена, и мы попробуем занять первое место», – сказал Барелла.

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