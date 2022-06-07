Игнашевич про «Балтику»: «Город и клуб заслуживают играть в РПЛ. Летом придут 7-8 новых футболистов – нам не нужны старожилы»

дал комментарий о результате «Балтики» в прошедшем сезоне .

Команда из Калининграда заняла десятое место в турнирной таблице.

«Мне не нравилось отношение [к делу] некоторых опытных игроков. Зная, по каким правилам существует эта лига, им нужно было проявлять свои лидерские качества, но они уже думали о следующем сезоне, а не о текущем.

Нам не нужны старожилы ФНЛ, которые приезжают сюда просто играть за зарплату. Как только появляются трудности, они первые бросают весла. И знают, что через год-два поедут за те же зарплаты играть в другую команду, которая будет решать похожие задачи. Стремления играть в Премьер-лиге у них нет.

Летом к нам придут 7-8 новых футболистов. Нам нужны мастера, которые помогут подтянуть общий уровень нашей команды и захотят вернуться в .

Нужны молодые игроки, но с определенным опытом за плечами, потому что мы не имеем возможности их развивать и ждать, что они помогут нам потом. Комплектоваться нужно мастерами и злыми амбициозными молодыми игроками, которые помогут «Балтике» выйти в Премьер-лигу и сами за счет «Балтики» туда выйдут.

Город и клуб заслуживают того, чтобы играть в Премьер-лиге. Все люди, которые работают в клубе, – и я это вижу – мечтают об этом, многое делают для этого. Надеюсь, что мы сейчас сможем решить проблемы, которые были в прошлом сезоне, учесть ошибки и прибавить.

Что касается задач... Все знают, что будет бороться за прямую путевку. Не думаю, что на каждой пресс-конференции и в каждом интервью нужно будет об этом говорить. Наши планы не поменяются», – сказал главный тренер «Балтики» в интервью клубному каналу ютуб-каналу.