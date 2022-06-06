«Профессиональный спорт не выживет без государства, но это не значит, что надо сидеть и ждать помощи». Гендиректор «Факела» Асхабадзе о деньгах

Генеральный директор высказался о финансировании клуба.

– «Факел» зависим от регионального руководства?

– У нас половина клубов зависят. Для меня тут нет проблемы. Весь профессиональный спорт не выживет без участия государства. Это просто невозможно. Но это не значит, что надо сидеть и ждать помощи или увеличения бюджета. Он у «Факела» не менялся – все остальное мы заработали сами.

– Кстати, какой бюджет был у клуба в ФНЛ?

– Около 300 миллионов рублей на все структуру целиком, включая академию, молодежный состав и бэк-офис.

– «Факел-М» себя оправдывает?

– Конечно. За год двое игроков оттуда получили контракты [в основной команде], один из них помог выйти в РПЛ. На подходе еще ряд игроков. На эту систему нужны были средства, но мы их не просили. Это к тому, что клубы обязаны зарабатывать сами. И, зарабатывая, вкладываться в том числе в молодежь, инфраструктуру и развитие.

Надеюсь, круг спонсоров «Факела» расширится. Кроме того, мы единственные в ФНЛ, кто продал за год двух игроков в : одного – в «Локомотив» (Андрея Никитина), другого – в «Спартак» (Илью Свинова).

Огромную часть бюджета отводим академии – профессиональной, со статусом и категорией. Отобрали (через просмотр, а не просто так) 200 детей, они занимаются у нас не на коммерческой основе, то есть мы не зарабатываем. Родители приходят и благодарят нас: дети не сидят по дворам и подъездам, а тренируются. Даже просто одеть 20 тренеров, 200 человек в зимнюю и летнюю одежду дорогого стоит, – сказал .