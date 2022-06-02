«Спартак» – самый большой клуб в России. Мы доказали, что заслужили трофей». Кофрие о победе в Кубке

рассказал об эмоциях от победы «Спартака» в БЕТСИТИ Кубке России.

– Это твой первый трофей в России. Какие эмоции ты испытываешь?

– Лучшие! Мы заслужили этот трофей. В этом сезоне у нас иногда бывали спады. Но в конце мы доказали, что заслужили этот трофей.

– Этот сезон был сложным лично для тебя? Все-таки большое давление...

– Конечно, да. Но любой футболист должен принимать это. И я принимаю все, что происходит на поле и за его переделами.

– Команду покидает . Что ты думаешь об этом?

– Тяжело терять не только такого друга, но и настоящего партнера по команде. Посмотрим, что будет в следующем сезоне.

– По завершении сезона ты считаешь, что переход в «Спартак» был правильным решением?

– Конечно! «Спартак» – это не просто команда. Это самый большой клуб в России! – сказал защитник красно-белых.

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