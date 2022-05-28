Дешам о роли статистики в футболе: «Это не видеоигра, игроками управляют при помощи джойстиков? Все решает талант»

призвал не переоценивать роль статистики в футболе.

«Сегодня подчеркивается, что вернулась в Лигу 1 благодаря их анализу данных, и это не благодаря тренеру . Игроками управляют при помощи джойстиков?

А есть другая команда, , использовавшая это. И где же они (вылетели из Лиги 2, заняв последнее место – прим. Sports.ru)? Разве это не те же данные, или за компьютером другой человек?

Данные – это хорошо, они играют большую роль в футболе. Я их тоже используют, но только отдельные элементы.

Мы должны помнить, что футбол – это не видеоигра. Успех также зависит от интеллекта игрока, особенно на высочайшем уровне. Важно чутье игрока – когда бить, пасовать или идти в обводку. Можно расписать все тактические планы, но в любой момент все решает талант», – сказал тренер сборной в интервью beIN Sports.

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