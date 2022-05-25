Изидор не хочет уходить из «Локо»: «Клуб мне доверяет, чувствую себя хорошо. Открыл для себя чемпионат очень хорошего уровня»

объяснил, почему не хочет уезжать из России.

– Ты думал о возвращении во Францию?

– Нет. Мы обсуждали это с моей семьей, потому что они были обеспокоены. Но я не хотел уходить. Клуб мне доверяет, мне нравится чемпионат с инфраструктурой очень высокого уровня. Клуб придает мне большую уверенность, и я не думаю, что уйду сразу.

– Даже зная, что российские клубы точно не смогут сыграть в еврокубках в следующем сезоне?

– Это трудное решение, потому что я хочу играть в еврокубках. Я пришел в такой большой клуб, как «Локомотив», чтобы участвовать в этих соревнованиях. Нужно будет посмотреть, останется ли ситуация такой в долгосрочной перспективе. Но пока здесь я чувствую себя хорошо. Я открыл для себя чемпионат очень хорошего уровня, – сказал нападающий .

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