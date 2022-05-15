Изидор пропустит несколько месяцев из-за травмы голеностопа, полученной в матче с «Динамо»

Травма, которую Вильзон Изидор получил в матче с «Динамо», оказалась серьезной.
21-летний форвард получил повреждение в концовке игры РПЛ с «Динамо» (3:3). Как пишет журналист Иван Карпов, по предварительным оценкам Изидор пропустит несколько месяцев – травма левого голеностопа оказалась тяжелой.
Сообщалось, что у Изидора подозрение на растяжение связок. Он покидал стадион после игры с «Динамо» на костылях.
Француз пополнил состав «Локомотива» зимой. В 11 матчах РПЛ он забил 7 голов и отдал 1 передачу. Полную статистику футболиста можно изучить здесь.
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