Гильерме: «Локомотив» – мой дом, именно тут я бы хотел завершить карьеру»

поделился впечатлениями после продления контракта с «Локомотивом».

Сегодня московский клуб заключил с 36-летним вратарем новый договор до 2024 года.

«Я счастлив, что «Локомотив» рассчитывает на меня. Для меня «Локо» – это дом, именно тут я бы хотел в будущем завершить карьеру игрока.

Сейчас у нас молодая команда, и я благодарен клубу за возможность помогать в ее развитии», – сказал голкипер.

«Переговоры по новому контракту были максимально короткими. Я благодарен Гильерме за конструктивную позицию и за отношение к «Локо».

Гильерме – лидер, опытнейший игрок и ориентир для нашей молодежи. Рад, что мы продолжим совместную работу», – отметил спортивный директор «Локомотива» .

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