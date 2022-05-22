Конте о будущем: «Встретимся с руководством «Тоттенхэма» и найдем лучшее для всех решение. Я человек с амбициями, люблю бороться за трофеи»

Главный тренер высказался о своем будущем.

«У меня контракт до конца следующего сезона. Я получил большое удовольствие от работы в «Тоттенхэме», для меня возможность возглавить команду посреди сезона была огромным вызовом.

Для такого тренера, как я, ситуация была непростая. Это было серьезное испытание, я хорошо понимал, на что иду. С другой стороны, вы хорошо знаете, что я человек с амбициями. Я люблю бороться за что-то крупное, я люблю сражаться за трофеи. Для меня попадание в топ-4 сродни трофею, и я очень рад. А что будет дальше – посмотрим.

Я всегда говорил, что в конце сезона мы с клубом все обсудим и найдем лучшее для всех решение. Сейчас нам лучше отдохнуть несколько дней, чтобы голова была холодной, потому что сейчас эмоции переполняют. А потом мы встретимся и найдем лучшее решение», – сказал Конте.

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