Конте о «Тоттенхэме» в топ-4: «Одно из главных моих достижений. АПЛ – очень сложная лига»

Главный тренер подвел итоги выступления команды в .

«Шпоры» заняли четвертое место в чемпионате Англии.

«Честно говоря, это одно из главных моих достижений. Порой важно не только завоевать трофей. Команда вышла на свой предельный уровень, о котором в ноябре мы только мечтали – тогда ситуация была не лучшей по ряду причин. Клуб принял решение сменить тренера, и мы начали искать решение проблем, сталкиваясь на этом пути с травмами.

Мы проделали действительно хорошую работу, для меня это важное достижение в очень сложной лиге. Здесь лучшие игроки и лучшие тренеры. Я очень рад, хотя и не выиграл ни одного турнира», – сказал Конте Sky Sports.

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