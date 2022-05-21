ЦСКА планирует подписать как минимум четырех игроков летом (Metaratings)

Стали известны трансферные планы .

Московский клуб планирует подписать как минимум четырех футболистов летом, сообщает Metaratings.ru.

Армейцы остаются без Алана Дзагоева (контракт расторгнут), Марио Фернандеса (приостановил карьеру), Хердюра Магнуссона (покинет клуб по окончании срока контракта) и Жана-Филиппа Гбамена (вернется в «Эвертон» после аренды).

ЦСКА перед последним туром чемпионата России занимает пятое место в таблице. Команда сегодня сыграет с «Ростовом».

Дзагоев казался нашим главным талантом 21-го века, но его карьера – один суперсезон и 13 лет поисков себя

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