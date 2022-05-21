ЦСКА планирует подписать как минимум четырех игроков летом (Metaratings)

Стали известны трансферные планы ЦСКА.
Московский клуб планирует подписать как минимум четырех футболистов летом, сообщает Metaratings.ru.
Армейцы остаются без Алана Дзагоева (контракт расторгнут), Марио Фернандеса (приостановил карьеру), Хердюра Магнуссона (покинет клуб по окончании срока контракта) и Жана-Филиппа Гбамена (вернется в «Эвертон» после аренды).
ЦСКА перед последним туром чемпионата России занимает пятое место в таблице. Команда сегодня сыграет с «Ростовом».
Дзагоев казался нашим главным талантом 21-го века, но его карьера – один суперсезон и 13 лет поисков себя
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