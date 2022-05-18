Шевченко встретился с Зеленским и стал послом платформы по сбору средств на восстановление Украины

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Андрей Шевченко встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как передает Tribuna.com, бывший форвард и главный тренер национальной команды страны посетил офис главы государства с целью обсудить функционирование United24 – платформы по сбору средств на оказание медицинской помощи жителям и восстановление Украины. Шевченко стал ее первым послом.

Первое событие в поддержку новой платформы должно состояться 8 июня в Лондоне в виде благотворительного вечера-аукциона.

Фото: сайт президента Украины

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