Агент Джорджевича: «Велика вероятность, что летом Лука вернется в Россию. Для него политика не имеет значения, футбол – это футбол»

Агент Луки Джорджевича заявил, что его клиент может вернуться в Россию.

– Велика вероятность, что в летнее трансферное окно Лука вернется в Россию. Пока конкретных предложений от российских клубов нет. Мы ждем, как сложится ситуация в Дании. Если вылетит, Лука намерен присмотреться к российскому рынку.

– В «Вайле» он получал не так много игрового времени. В чем причина?

– Это техническое решение. Он полностью здоров и находится в хорошей форме. Давайте подождем и посмотрим, как будет развиваться ситуация дальше. Думаю, в ближайшие 2-3 недели мы примем решение.

– Многие легионеры пытаются уехать из России, многие уже уехали. Повлияет ли геополитическая ситуация на возможное решение Луки?

– Для Луки политика не имеет значения. Футбол – это футбол, – сказал Игор Глушевич.