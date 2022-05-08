Гол Кангва, перебитый пенальти Сперцяна, удаление Сорокина: смотрите видео голов и моментов матча «Арсенал» – «Краснодар»

Смотрите видео голов и моментов матча «Арсенал» – «Краснодар».

«Краснодар» на выезде сыграл вничью с тульским клубом (1:1) в 28-м туре .

Кингс Кангва открыл счет на 19-й минуте открыл счет в матче. Хавбек из Замбии выпрыгнул перед вратарской, перевисел в воздухе оппонента и вбил мяч в сетку головой.

На 22-й минуте полузащитник хозяев Максим Кайнов едва не получил красную карточку за грубую игру против Ираклия Манелова. Судья Сергей Иванов сам сходил монитору и решил не удалять игрока, а дал ему желтую карточку.

На 58-й минуте ошибка вратаря гостей едва не привела ко второму голу в его ворота. Голкипер вышел за боковую границу штрафной, чтобы обменяться пасами с защитников, мяч достался , футболист не попал в пустой створ ворот, пробив с семнадцати метров.

На 76-й минуте сравнял счет. Эдуард Сперцян реализовал пенальти, однако сделал это лишь со второй попытки. Сперва хавбек «быков» отправил мяч в руки Михаила Левашова, но вратарь «Арсенала» раньше времени сошел с линии ворот, поэтому арбитр решил, что пенальти нужно перебить. Во второй раз Сперцян был точен.

На 89-й минуте гости остались в меньшинстве. Защитник Егор Сорокин снес Кингса Кангва у своей штрафной, и рефери Иванов решил, что это фол последней надежды и удалил Сорокина.