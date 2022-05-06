Ливерпуль — Тоттенхэм Хотспур прогноз на матч 7 мая АПЛ, прогноз на футбольный матч

Клубы английской Премьер-лиги вышли на финишную прямую и, скорее всего, интрига как вверху, так и внизу турнирной таблицы будет сохраняться до последнего тура. Особенно жарко сейчас в первой шестерке клубов. Есть четкое разделение на команды, которые оспаривают чемпионское звание, и клубы, претендующие на участие в Лиге Чемпионов на будущий год. 36-й тур как раз и преподнесет нам такое очное противостояние между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом». Матч этих команд в первом круге закончился вничью 2 : 2, но при этом игрокам было показано девять желтых карточек, а Эндрю Робертсон сначала вывел гостей вперед, а потом был удален. Чего-то подобного хотелось бы увидеть и в ответном поединке, который состоится на Энфилд Роуд и начнется в 21:45 по московскому времени.

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«Ливерпуль»

«Ливерпуль» наряду с «Манчестер Сити» самые стабильные команды Премьер-лиги, еще и наиболее организованные. Как следствие борьба между ними идет борьба за чемпионское звание. Небольшое преимущество у «горожан», которое на данный момент составляет одно очко. Очной встречи между ними не предвидится, к тому же у «мерсисайдцев» такой календарь оставшихся встреч, что не позавидуешь. Пока с этим календарем команда Юргена Клоппа справляется замечательно.

Прежде всего, чемпионат. Здесь за весь турнир «Ливерпуль» проиграл только дважды, меньше всех. Последняя потеря очков датирована 10 апреля, как раз в гостевом матче с «Манчестер Сити» была зафиксирована ничья 2 : 2. Затем по очереди были обыграны дома «Манчестер Юнайтед» 4 : 0 и «Эвертон» со счетом 2 : 0 и в гостях в предыдущем туре была одержана непростая победа над «Ньюкаслом» 1 : 0. Не стоит забывать, что «Ливерпуль» продолжает борьбу на нескольких футбольных фронтах. Существует возможность выиграть Кубок Англии и Лигу Чемпионов. В обоих турнирах «мерсисайдцам» предстоят финальные поединки.

Задача тренерского штаба — как можно более правильно распределить силы на финальный отрезок сезона. В Премьер-лиге впереди ждут не самые грозные соперники: «Астон Вилла» и «Саутгемптон» в гостях и «Вулверхэмптон» дома. Лишь «волки» имеют определенную мотивацию, чтобы попасть в еврокубки. В финале Кубка Англии «Ливерпулю» предстоит в середине мая игра с «Челси», а в конце месяца финал Лиги Чемпионов с «Реалом». «Мерсисайдцы» в последние годы и так раз за разом доказывают свое величие, но если им удастся победить во всех трех турнирах, то это будет точно самый великий «Ливерпуль» за всю свою историю.

«Тоттенхэм Хотспур» (Лондон)

А вот «Тоттенхэм» только стремится встать в ряд двух лидеров английской Премьер-Лиги, и руководство шаг за шагом делает определенные шаги в этом направлении. В этом сезоне поставлена негласная задача попасть в Лигу Чемпионов. Шансы на этот результат остаются. Перед матчем с «Ливерпулем» команда идет на пятом месте, отставая от идущего четвертым «Арсенала» на два очка, к тому же земляков «молотобойцы» будут принимать на своем поле сразу после выезда в Ливерпуль.

Антонио Конте тренер амбициозный и везде добивался успеха со своими командами, правда, в основном они случались на второй сезон. В команде хорошая база, отличный подбор игроков, в межсезонье пришло усиление из Италии в лице шведа Деяна Кулусевски и Родриго Бентанкура из «Ювентуса». Однако команде по-прежнему не достает стабильности. В конце марта — начале апреля у «Тоттенхэма» был отличный отрезок из четырех побед подряд, в том числе дома над «Ньюкаслом» 5 : 1 и на выезде над «Астон Виллой» 4 : 0. Но следом случилось необъяснимое поражение от «Брайтона» на своем поле 0 : 1 и безголевая ничья с «Брентфордом» в гостях.

«Молотобойцам» важно собраться перед последними турами, чтобы избежать потери очков, но как это сделать, если впереди поединок со свехмотивированным «Ливерпулем». Как бы не сложились последние туры для Харри Кейна и компании, все же гораздо интереснее будет наблюдать за «Тоттенхэмом» на будущий год. Английская Премьер-лига один из самых интригующих турниров в Европе, но если за первое место будут бороться не две, а четыре команды, то болельщики от этого только выиграют.

Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Тоттенхэм Хотспур»

Предстоящая встреча между командами станет 180 по счету. Первая игра состоялась в 1909 году и закончилась победой «Тоттенхэма» со счетом 1 : 0. С тех пор на счету хозяев 86 побед, «Тоттенхэм» выигрывал у своих оппонентов в 48 матчах, и 45 встреч закончились вничью. Надо сказать, что для «мерсисайдцев» лондонцы очень удобный соперник. С 2013 года «Тоттенхэму» удалось победить лишь раз. Результаты последних поединков перед вами.

27.10.2019, «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» — 2 : 1;

11.01.2020, «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» — 0 : 1;

17.12.2020, «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» — 2 : 1;

29.01.2021, «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» — 1 : 3;

19.12.2021, «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» — 2 : 2.

Победа «Тоттенхэма», судя по коэффициентам букмекерских контор, станет сенсацией. «Лига Ставок» предлагает на победу хозяев коэффициент 1,48, победа гостей оценивается коэффициентом 6,40, ничейный результат — 4,90. На самом деле сложно найти хоть одну зацепку в пользу лондонцев в предстоящем матче. Игра в гостях на ревущем Энфилде, «Ливерпуль» рвется к чемпионству, настроение после выхода в финал Лиги Чемпионов у игроков отличное, поэтому хозяева и должны победить с преимуществом в два мяча.

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Где смотреть Ливерпуль – Тоттенхэм