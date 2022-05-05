Клопп о «Тоттенхэме»: «Лучшая контратакующая команда в мире, возможно. У Сона словно телефон с навигатором – получает пас точно в ноги»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от игры 36-го тура АПЛ.

«Нам предстоит сыграть с «Тоттенхэмом». Нам нужно побеждать, а это, возможно, лучшая контратакующая команда в мире на данный момент.

Как только вы теряете мяч, они передают его Кейну, и вам сразу понятно – значит, Сон уже совершает рывок. У него словно телефон с навигатором, он получает пас точно в ноги. Это поразительно.

Это будет настоящий вызов для нас. «Тоттенхэм» владение мячом вообще не интересует», – заявил Клопп в эфире Amazon Prime.

Игра пройдет 7 мая на «Энфилде», начало – в 21:45 по московскому времени.

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