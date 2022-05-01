Джикия – молодым игрокам «Крыльев»: «Нужно следить за словами, очень много разговаривали в 1-м тайме»

Георгий Джикия призвал молодых игроков «Крыльев» меньше разговаривать на поле.
Также он ответил Валерию Карпину. На прошлой неделе главный тренер «Ростова» заявил, что его удивило, что «Спартак» играл преимущественно длинными передачами.
Сегодня красно-белые одержали победу над «Крыльями Советов» (2:1).
– Слова Карпина про забросы? Сегодня играли и верхом, и низом. Иногда только низом тяжело выходить из обороны. Иногда лучше выходить через высоких форвардов, как Саша или Шамар, это тоже возможность.
На слова Карпина я не обиделся. Он – тренер «Ростова», а я – игрок «Спартака». Понятно, что после игры они больше разговаривают, результат на их стороне. Вот «Крылья» сегодня тоже много разговаривали.
– Как именно?
– Молодые против «Спартака» очень хотят показать себя, верят в себя. Но нужно следить за словами. В первом тайме они, повторюсь, очень много разговаривали. Что именно? Это останется на поле, – сказал капитан красно-белых.