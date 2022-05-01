Джикия – молодым игрокам «Крыльев»: «Нужно следить за словами, очень много разговаривали в 1-м тайме»

призвал молодых игроков «Крыльев» меньше разговаривать на поле.

Также он ответил Валерию Карпину. На прошлой неделе главный тренер «Ростова» заявил, что его удивило, что играл преимущественно длинными передачами.

Сегодня красно-белые одержали победу над «Крыльями Советов» (2:1).

– Слова Карпина про забросы? Сегодня играли и верхом, и низом. Иногда только низом тяжело выходить из обороны. Иногда лучше выходить через высоких форвардов, как Саша или Шамар, это тоже возможность.

На слова Карпина я не обиделся. Он – тренер , а я – игрок «Спартака». Понятно, что после игры они больше разговаривают, результат на их стороне. Вот сегодня тоже много разговаривали.

– Как именно?

– Молодые против «Спартака» очень хотят показать себя, верят в себя. Но нужно следить за словами. В первом тайме они, повторюсь, очень много разговаривали. Что именно? Это останется на поле, – сказал капитан красно-белых.