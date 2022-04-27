4:3 от «Сити» с «Реалом», ЦСКА еще борется за Кубок Гагарина, Россия – без ЧМ по хоккею, олимпийцы у Путина, блог Заремы на Sports.ru и другие новости

1. «Манчестер Сити» победил «Реал» (4:3) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Команда Пепа Гвардиолы вела 2:0 уже к 11-й минуте, но дела «Мадрида» слегка поправили Карим Бензема (у него дубль) и Винисиус. Бензема с 14 голами обошел Левандовского в списке лучших бомбардиров текущего розыгрыша, также у него 9 голов в этом плей-офф ЛЧ, до рекорда Роналду – 1 мяч.

Пеп обыграл «Реал» в 12-й раз – чаще он побеждал только «Бернли» и «Арсенал».

2. «Металлург» уступил ЦСКА (2:3 ОТ) в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина. Московская команда сократила разницу в серии – 2-3.

3. Россия лишена права на проведение ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге. Так решила Международная федерация хоккея.

4. Во вторник президент России Владимир Путин встретился с олимпийскими чемпионами Пекина-2022: Валиева, Кондратюк, Степанова приехали в Кремль, Щербаковой не было, Большунов пропустил встречу из-за проблем со здоровьем. Также на встрече не было Сергея Устюгова.

5. Финал БЕТСИТИ Кубка России пройдет в «Лужниках» 29 мая, а в полуфиналах «Спартак» и «Енисей» сыграют 11 мая, «Динамо» и «Алания» – 10-го.

6. «Спорт-Экспресс» сообщил, что в России не смогут использовать офсайдные линии ВАР после ухода основного провайдера. Впрочем, позже выяснилось, что офсайдные линии будет возможно закупить у другого провайдера.

7. НХЛ. «Торонто» победил «Детройт» (3:0), Мэттьюс стал первым игроком за 10 лет с 60 голами за сезон.

«Тампа» обыграла «Коламбус» (4:1), Кучеров набрал 4 очка, Стэмкос тоже и впервые в карьере достиг отметки 100 баллов за сезон. «Каролина» обыграла «Рейнджерс» (4:3), Кочетков одержал 3-ю победу подряд. Все результаты дня – здесь.

8. Карим Бензема лидирует в рейтинге претендентов на «Золотой мяч» от Goal.com, Салах стал 2-м, опередив Левандовского. Месси и Роналду нет в топ-20.

9. НБА. «Майами» обыграл «Атланту» и вышел во 2-й раунд плей-офф, 30+13 Морэнта помогли «Мемфису» одолеть «Миннесоту» и выйти вперед в серии.

10. «Барселона» объявила о продлении контракта с защитником Рональдом Араухо до 2026 года. Отступные – миллиард евро.

11. Антонио Конте требует у «ПСЖ» контракт на 30 млн евро в год, сейчас он получает 17 млн. «Тоттенхэм» готов его отпустить.

12. «Бавария» не начинает переговоры с Робертом Левандовским из-за Холанда. Боссы клуба встречались с Эрлингом и Райолой в марте.

13. Дмитрия Рябыкина назначат новым главным тренером «Авангарда».

14. В раздевалке «МЮ» токсичная атмосфера. Игроков удивляют решения Рангника и публичная критика с его стороны, пишет The Times. При этом некоторые игроки «МЮ» сомневаются, что тен Хагу хватит характера для работы в клубе.

15. Федерации тенниса Швеции, Норвегии, Финляндии и Исландии поддержали отстранение россиян от «Уимблдона».

16. 🔥 Зарема Салихова завела блог на Sports.ru. Подписывайтесь и читайте первый пост!

Цитаты дня.

Владимир Путин: «Наших атлетов подвергли дискриминации по сугубо политическим причинам. Это несовместимо с принципами олимпизма и паралимпизма»

Зарема об РПЛ и судействе: «2000-е прошли под влиянием Гинера, затем заступил «Газпром». Результат игры любой команды легко модерируется»

Пеп Гвардиола: «8:0 могло быть на Юпитере и Марсе, но в матчах с «Реалом» такого обычно не происходит»

Вячеслав Фетисов: «Президент сотни катков построил, а мы не можем 20 хоккеистов набрать. Надо убрать финансовое преимущество клубов-олигархов, создать одинаковые условия»

Кирилл Дементьев: «С людьми, ставящими на аватарку Z, не хочу иметь ничего общего. Сейчас соблюдать нейтралитет невозможно»

Вероника Степанова на встрече с Путиным: «На моих глазах Россия стала сильной, гордой, успешной. Не всем в мире это нравится, но мы обязательно победим»

Леонид Федун: «Спартак» – моя любовь и страсть. Буду делать все, чтобы клуб жил. Остальное – слухи, распускаемые врагами»

Месут Озил: «Отдайте Бензема «Золотой мяч»