🔥 Зарема Салихова завела блог на Sports.ru. Подписывайтесь и читайте первый пост!

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Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Sports.ru Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова завела блог на Sports.ru.

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна и бывший член совета директоров клуба уже написала первый пост – о судействе в чемпионате России и проблемах российского футбола.

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Блог Заремы Салиховой на Sports.ru

Весенние тезисы Заремы: судьи отбирают очки как при раннем Гинере, дворовый футбол в РПЛ – уже скоро, бойкоты из-за Fan ID бьют по «Спартаку»

Зарема – хейтер «Зенита»: постоянно колет соперника. +1 в коллекции язвительных цитат

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